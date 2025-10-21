Дзюдоист Халмурзаев рассматривает предложения о работе тренером

Спортсмен завершил карьеру в августе

Редакция сайта ТАСС

Хасан Халмурзаев © Наталия Федосенко/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 2016 года дзюдоист Хасан Халмурзаев проявляет интерес к тренерской деятельности и сейчас рассматривает предложения о такой работе. Об этом ТАСС рассказал его брат Хусен Халмурзаев, являющийся победителем Европейских игр - 2019 по дзюдо в командных соревнованиях.

32-летний Хасан Халмурзаев завершил спортивную карьеру в августе. 15 октября президент России Владимир Путин наградил его почетной грамотой за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

"Хасан думает над тем, чтобы стать тренером, у него есть предложения сейчас, над ними он размышляет. Желание и интерес поработать тренером у него есть, а это самое главное", - сказал Хусен Халмурзаев.

Он также допустил, что сам может завершить спортивную карьеру в ближайшее время. "Возможно, чемпионат России - 2025 (проходил 16-19 октября в Екатеринбурге - прим. ТАСС) был моим последним стартом, но когда мы общались с братом, он сказал, что у меня очень классная борьба и мне стоило бы еще побороться", - сказал спортсмен.

Хусену Халмурзаеву 32 года, помимо победы на Европейских играх он дважды выигрывал бронзовые медали чемпионатов мира в командных соревнованиях и серебряные награды Универсиады - 2015. Также становился третьим на чемпионате Европы - 2017 и Европейских играх - 2019 в весовой категории до 90 кг.