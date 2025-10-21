Отец Малкина назвал хоккеиста Кросби простым по характеру человеком

Форвард выступает вместе с Евгением Малкиным за "Питтсбург"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин

МОСКВА, 21 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Сидни Кросби по характеру простой и застенчивый человек. Об этом ТАСС рассказал отец одноклубника Кросби нападающего Евгения Малкина Владимир Малкин.

38-летние Кросби и защитник Крис Летанг, а также 39-летний Малкин установили рекорд НХЛ, став первыми хоккеистами в истории лиги, которые вместе сыграли в 20 сезонах.

"Когда я приезжал в Америку на матчи "Питтсбурга", я всегда вижу Сидни. Он меня подкалывает перед игрой: как увидит меня, говорит, перестань, Владимир, нервничать. Я удивлен, что он спокойнее меня. Вообще он такой простой парень, застенчивый. Это видно сразу", - сказал Владимир Малкин.

Кросби был выбран на драфте НХЛ "Питтсбургом" под первым номером в 2005 году, с того же года выступает за этот клуб. Является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), дважды становился лучшим бомбардиром и признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014), дважды становился лучшим снайпером регулярного сезона (2010, 2017) и самым ценным игроком плей-офф (2016, 2017). В 2017 году Кросби вошел в список 100 лучших игроков лиги за 100 лет.

В составе сборной Канады Кросби становился двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), а также чемпионом мира (2015), что позволило ему оказаться в Тройном золотом клубе, куда входят хоккеисты, выигрывавшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Также он выигрывал молодежный чемпионат мира (2005), Кубок мира (2016) и Турнир четырех наций (2025). Был признан лучшим нападающим чемпионата мира 2006 года, самым ценным игроком Кубка мира. Вместе с Малкиным Кросби вошел в символическую сборную мира по версии Международной федерации хоккея (с 2010 по 2020 год).