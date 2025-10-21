В РФ отбывают пожизненную дисквалификацию за допинг 6 тренеров

Специалисты наказаны за склонение спортсменов к употреблению запрещенных веществ

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пожизненную дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил в России отбывают шесть тренеров и шесть врачей. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

До конца жизни за различные нарушения антидопинговых правил, связанные со склонением спортсменов к употреблению запрещенных веществ, лишены легальной возможности заниматься профессиональной тренерской деятельностью Имран Анзоров (вольная борьба), Владимир Казарин, Алексей Мельников и Виктор Чегин (все - легкая атлетика), Михаил Клишов (пауэрлифтинг) и Павел Королев (велоспорт).

Не имеют права работать со спортсменами врачи Яна Бахтина, Юрий Ворончихин (баскетбол), Ирина Кириллова, Татьяна Кожевникова, Светлана Ларева и Сергей Португалов (легкая атлетика).

Всего в настоящее время в России отбывают дисквалификации 20 представителей персонала спортсменов.