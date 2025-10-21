Российского нападающего Юрова признали третьей звездой дня в НХЛ

Форвард "Миннесоты" забросил первую шайбу в лиге

Редакция сайта ТАСС

Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков и нападающий "Миннесоты" Данила Юров © Bruce Bennett/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Миннесоты" Данила Юров признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:1) Юров отметился дебютной шайбой в лиге, его гол стал победным. В мае "Миннесота" подписала с 21-летним нападающим контракт на три сезона. Прошедший матч стал для россиянина пятым в составе клуба с начала регулярного чемпионата.

Первой звездой признан нападающий "Виннипега" Джонатан Тэйвз, отметившийся голом впервые с 13 апреля 2023 года. После сезона-2022/23 Тэйвз приостановил карьеру.

Второй звездой дня стал форвард "Филадельфии" Оуэн Типпетт, забросивший две шайбы в игре с "Сиэттлом" (5:2).