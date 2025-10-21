Австрийский лыжник Фермойлен рассказал о плохой форме Большунова

Спортсмен отметил, что трехкратный олимпийский чемпион тяжеловато дышал во время тренировочных сборов в Австрии

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 21 октября. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов находится в плохой форме. Такое мнение высказал австрийский лыжник Мика Фермойлен, комментарий которого приводит норвежское издание Nettavisen.

Российские лыжники из группы Юрия Бородавко проводили сбор в австрийском Рамзау с 2 по 20 октября.

"Большунов, похоже, не в лучшей форме. Он тяжеловато дышит, да и в плане техники выглядит не так хорошо, - сказал Фермойлен. - Я спросил его об этом, и он ответил, что у него в Рамзау стандартный интервал".

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".