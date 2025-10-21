Барко: игроки "Спартака" ждут возвращения Станковича на тренерскую скамейку

Специалист с 19 сентября отбывал месячную дисквалификацию

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ТАСС, 21 октября. Полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко и другие игроки красно-белых ждут возвращения главного тренера клуба Деяна Станковича на тренерскую скамейку. Об этом Барко сообщил "Спорт-Экспрессу".

19 сентября Станковича дисквалифицировали на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо" (2:2). Последний матч, который пропустил тренер, прошел против "Ростова" (1:1) в рамках 12-го тура РПЛ.

"Конечно, мы его ждем. Это великий тренер, великий игрок. У него большой опыт. Естественно, нам его не хватало. Мы очень ждем его на скамейке", - сказал Барко.

19 октября газета Marca сообщила, что новым наставником "Спартака" может стать испанец Луис Гарсия. 13 октября портал TPK News сообщил, что Станкович является фаворитом на вакантную должность главного тренера сборной Сербии.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 12 матчах. 21 октября "Спартак" на выезде сыграет заключительный матч группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против махачкалинского "Динамо".