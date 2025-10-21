Бородавко оценил высказывания о форме лыжника Большунова

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Лыжники группы старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко, куда входит трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, справились со своей задачей на сборах. Об этом Бородавко рассказал ТАСС.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен заявил, что Большунов находится в плохой форме.

"Это его видение. Я ничего не могу по этому поводу сказать. Обращать внимание на это не стоит, каждый имеет право высказывать свое мнение", - сказал Бородавко.

"Сборы закончены, с поставленной задачей справились все. Погода нам благоприятствовала. Все прошло по плану", - добавил собеседник агентства.

Большунову 28 лет, также спортсмен является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Лыжник становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".