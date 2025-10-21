Умер бывший президент Федерации дзюдо России Геннадий Калеткин

Ему было 83 года

Редакция сайта ТАСС

Геннадий Калеткин, 1998 год © Людмила Пахомова/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Бывший президент Федерации дзюдо России Геннадий Калеткин умер на 84-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Причина смерти не разглашается.

"Умер Геннадий Иванович Калеткин", - сказал собеседник агентства.

Калеткин был президентом Федерации дзюдо России с 1994 по 1999 год. Ранее он являлся главным тренером сборной СССР. Калеткин также был вице-президентом Европейского союза дзюдо и членом Международной федерации дзюдо.