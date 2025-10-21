Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае

Боец ММА продолжает восстанавливаться после операции на позвоночнике

Редакция сайта ТАСС

Александр Емельяненко © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российский боец стиля (ММА) Александр Емельяненко может сняться в телешоу в Китае. Об этом ТАСС рассказал менеджер спортсмена Ваха Шанхоев.

"Александр может сняться в телепроекте в Китае. Сейчас идут переговоры", - сказал Шанхоев.

Ранее стало известно, что Емельяненко провел несколько дней в больнице, где проводил процедуры для позвоночника. Весной ему провели операцию. Боец рассказывал, что из-за проблем со спиной он потерял возможность ходить.

На счету 44-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.