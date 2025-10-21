Матч 16-го тура РПЛ между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 22 ноября

Нападающий ЦСКА Алеррандро и защитник "Спартака" Александер Джику © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Матч 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами московских "Спартака" и ЦСКА пройдет 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Встреча состоится на домашнем стадионе "Спартака" и начнется в 16:45 мск. В первом круге ЦСКА одержал победу над красно-белыми со счетом 3:2.

В 16-м туре 23 ноября лидер текущего чемпионата московский "Локомотив" примет действующего чемпиона "Краснодар". Заключительный перед зимней паузой 18-й тур пройдет с 5 по 7 декабря. 6 декабря между собой сыграют столичные "Спартак" и "Динамо", 7 декабря "Краснодар" примет ЦСКА.

После 12 туров лидирующий "Локомотив" набрал 26 очков. Столько же баллов у "Краснодара", который идет на второй строчке. Тройку сильнейших замыкает ЦСКА (24 очка).