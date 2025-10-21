Вратарь из Турции умер во время тренировки

Огузхану Камаджи было 28 лет

СТАМБУЛ, 21 октября. /ТАСС/. Вратарь турецкой команды "Бандырма Санайиспор" Огузхан Камаджи умер во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом сообщает портал Haberturk.

По информации источника, футболисту стало плохо во время отработки ударов. Предварительной причиной смерти вратаря считается сердечный приступ.

Также отмечается, что 21 октября он был записан на прием к кардиологу - во время одного из последних матчей голкипер почувствовал себя плохо.

Похороны футболиста состоятся во вторник.