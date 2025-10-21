Российская гимнастка Калмыкова не видела косых взглядов на чемпионате мира
Редакция сайта ТАСС
13:42
ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Все спортсмены хорошо относятся друг к другу на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, косых взглядов в сторону россиян нет. Об этом ТАСС рассказала российская гимнастка Анна Калмыкова.
"Что касается атмосферы на соревнованиях, то все отлично, все рады друг друга видеть. Нет такого, что кто-то косо на кого-то смотрит. Все рады нас видеть. И мы их тоже", - сказала Калмыкова.
Чемпионат мира завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе.