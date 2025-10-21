Армия США стала партнером ассоциации лыжного спорта страны

Спортсмены в предстоящем сезоне будут носить на своей форме специальную нашивку

Джулия Керн и Джессика Диггинс © Christophe Pallot/ Agence Zoom/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Армия США стала официальным партнером ассоциации лыжного спорта и сноуборда страны. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В рамках партнерства спортсмены будут носить на своей форме специальную нашивку. Инвестиции армии США будут направлены на поддержку спортсменов в сезоне-2025/26, в том числе и на Олимпийских и Паралимпийских играх.

"Сегодня Ассоциация лыжного спорта и сноуборда США объявила о том, что армия США стала официальным партнером ассоциации в знак уважения к выдающемуся наследию 10-й горной дивизии, которая способствовала созданию современной индустрии лыжного спорта и сноубординга в Америке. Это первое партнерство ассоциации с вооруженными силами", - говорится в заявлении.

