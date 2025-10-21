Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на чемпионате мира

В финал также вышла Людмила Рощина

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

ДЖАКАРТА, 21 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова с лучшим результатом квалифицировалась в финал чемпионата мира в личном многоборье. Соревнования проходят в Джакарте.

Мельникова показала результат 54,566 балла. В финал вышла еще одна россиянка Людмила Рощина. Она заняла 7-е место в квалификации, заработав 52,065 балла.

В опорном прыжке в финал отобрались Мельникова и Анна Калмыкова. В упражнениях на брусьях в финале выступят Мельникова и Лейла Васильева.

Финал в личном многоборье пройдет 23 октября. На отдельных снарядах медали будут разыграны 24-25 октября.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в Джакарте в нейтральном статусе. Последний раз россияне участвовали в чемпионате мира по спортивной гимнастике в октябре 2021 года, соревнования проходили в японском Китакюсю.