Теннисист Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Вене

Россиянин проиграл в трех сетах британцу Кэмерону Норри

Андрей Рублев © Clive Brunskill/ Getty Images

ВЕНА, 21 октября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев уступил британцу Кэмерону Норри в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:2 в пользу Норри, который участвует в турнире без номера посева. Рублев выступал под седьмым номером посева. Во втором круге Норри сыграет против победителя пары Алексей Попырин (Австралия) - Марио Берреттини (Италия).

Рублеву 28 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Норри 30 лет, он располагается на 35-й позиции мирового рейтинга. В его активе 5 титулов ATP. Лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона (2022).

Турнир в Вене относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований в текущем году составит $2,7 млн. В прошлом году победителем турнира стал британец Джек Дрейпер. Единственным россиянином, выигрывавшим турнир, был Даниил Медведев, победивший в 2022 году.