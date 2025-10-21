"Спартак" вышел из группы Кубка России по футболу с первого места

В заключительном туре спартаковцы обыграли махачкалинское "Динамо"

Вратарь "Спартака" Илья Помазун © Эрик Романенко/ ТАСС

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:1 обыграли махачкалинское "Динамо" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Махачкале.

Голы в составе победителей забили Маркиньос (34-я минута), Никита Массалыга (59) и Игорь Дмитриев (67). У проигравших отличился Хазем Мастури (25). Массалыга забил первый гол за основную команду. На 84-й минуте нападающий "Спартака" Антон Заболотный не реализовал 11-метровый.

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович провел первую игру после завершения месячной дисквалификации, которой он был наказан за оскорбления арбитра матча восьмого тура РПЛ против столичного "Динамо" (2:2). Станкович пропустил пять игр в чемпионате и кубке.

"Спартак" и "Динамо" выступали в группе C вместе с "Пари Нижний Новгород" и "Ростовом". "Спартак" занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У "Динамо" также 13 очков, но из-за личных встреч команда заняла второе место.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. "Спартак" 25 октября дома сыграет с "Оренбургом", "Динамо" в этот же день в гостях встретится с "Ростовом".