Бородавко назвал ожидаемым решение FIS по недопуску россиян

Во вторник совет FIS принял решение не допускать россиян до международных соревнований

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям было ожидаемым и сформировалось под влиянием лобби скандинавских стран. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Во вторник совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Россияне и белорусы не примут участия в квалификации к Олимпийским и Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Решение было ожидаемым на 90%. Сильнейшее лобби скандинавских стран выступило в ультимативной форме с заявлением, что они будут бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. К ним присоединились другие страны", - сказал Бородавко.

"Мы продолжим подготовку к соревнованиям. У нас есть свой календарь, по которому будем соревноваться. На протяжении трех лет мы так живем. Календарь у нас довольно насыщенный. Будем жить дальше и готовиться к будущим соревнованиям", - добавил он.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта.