Бородавко назвал ожидаемым решение FIS по недопуску россиян
МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по недопуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям было ожидаемым и сформировалось под влиянием лобби скандинавских стран. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Во вторник совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Россияне и белорусы не примут участия в квалификации к Олимпийским и Паралимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Решение было ожидаемым на 90%. Сильнейшее лобби скандинавских стран выступило в ультимативной форме с заявлением, что они будут бойкотировать Олимпийские игры в случае участия россиян. К ним присоединились другие страны", - сказал Бородавко.
"Мы продолжим подготовку к соревнованиям. У нас есть свой календарь, по которому будем соревноваться. На протяжении трех лет мы так живем. Календарь у нас довольно насыщенный. Будем жить дальше и готовиться к будущим соревнованиям", - добавил он.
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта.