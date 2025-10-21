Панжинский назвал проявлением глупости недопуск российских лыжников

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда решил не допускать россиян до участия в отборе на Олимпиаду

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Недопуск российских лыжников на международные соревнования является проявлением глупости и упертости. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский.

Ранее Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) решил не допускать россиян до участия в отборе на Олимпиаду.

"В очередной раз проявили какую-то упертость и глупость, потому что не раз видел комментарии спортсменов о том, чтобы россиян допускали, чтобы они соревновались с сильнейшими, - сказал Панжинский. - Олимпийские игры будут уже со сноской, что без сильнейших, без россиян. Самое главное, что это потеря не для европейских лыжников, всего лыжного мира, а для российских лыжников, которые, безусловно, заслуживают возможность участвовать. Горько от такого решения, такой недальновидности представителей международной федерации".

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью. Вопрос возвращения атлетов FIS должна была рассмотреть 24 сентября, однако организация приняла решение перенести обсуждение.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта.