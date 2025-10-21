Васильев: в FIS собралось большое количество русофобов

Во вторник совет FIS решил не допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях, включая отбор на Олимпиаду и Паралимпиаду 2026 года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям связано с большим количеством русофобов в организации. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Конечно, это было ожидаемо. Мы рассчитывали, что произойдет чудо, но чуда не случилось. В FIS собралось большое количество русофобов, норвежцы там правят балом. Они на допинге выигрывают все свои медали, и, естественно, когда русские приедут и их обыграют, для них это будет позор", - сказал Васильев.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Организация проводит соревнования по лыжным гонкам, сноуборду, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу и лыжному двоеборью.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпиада - с 6 по 15 марта.