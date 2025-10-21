Клебо назвал правильным решением недопуск российских лыжников

Во вторник совет FIS принял решение не допускать россиян до своих соревнований, включая отбор на Олимпиаду и Паралимпиаду

ТАСС, 21 октября. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо считает правильным решение совета Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Комментарий Клебо приводит норвежский телеканал NRK.

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до своих соревнований. Российские лыжники не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Я считаю, что это правильное решение. Я считаю уже давно, что россиян нельзя пускать, пока идет война на Украине. Если война будет прекращена, это уже другой вопрос. Но я считаю, что FIS приняла правильное решение", - сказал Клебо.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.