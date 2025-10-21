Сергаева осталась довольна форматом Кубка сильнейших

По словам главного тренера сборной России по художественной гимнастике, формат турнира будет немного усовершенствован

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева считает, что Кубок сильнейших прошел успешно. Такое мнение она высказала журналистам.

Соревнования завершились во Дворце спорта художественной гимнастики Ирины Винер.

"Серия Кубка сильнейших удалась, она достаточно интересна. Каждый этап получился эксклюзивным, непредсказуемым. А финал тем более, особенно для команд групповых упражнений. Я довольна этим кубком, мы будем продолжать такой формат. Немного его усовершенствуем, и на следующий год будет то же самое", - отметила Сергаева.

"Что касается юниорок, я за них очень рада. В принципе, мы полномерно шли, у них главный старт был Игры стран СНГ. Мы их подводили именно к этому старту, и сейчас они прошли прекрасно финал. Естественно, какая-то часть гимнасток перейдет сейчас в старшую сборную. Что касается старшей сборной, я их постоянно кручу, смотрю каждую гимнастку, потому что следующий сезон для них будет сложный, и мне нужно понять, кто же у нас останется в составе. Почему сложный? Потому что в следующем сезоне, по всей видимости, мы начнем выезжать на международный старты. Я рада, и в то же время надо подготовиться достойно", - подчеркнула тренер.

Сергаева также оценила рейтинговую систему. "Это действительно интересно, интересно для самих гимнасток, они сражались за лидерство, - сказала она. - И это дает им стимул расти. От этапа к этапу их мастерство совершенствовалось. Эту систему очков мы будем продолжать".