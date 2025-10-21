Свищев назвал ожидаемым решение FIS не допускать россиян к отбору на Олимпиаду

Ранее совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до соревнований

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев © Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Недопуск российских лыжников к отбору на Олимпиаду-2026 было ожидаемым, так как в Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) собралась компания с русофобскими настроениями. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Ожидаемое решение, шансов было немного. Там собралась компания с русофобскими настроениями, которые были давно и никуда не делись. У нас еще есть возможность защищать свои права, в том числе в суде. Поэтому здесь есть возможность и дальше действовать в этом направлении", - сказал Свищев.

Российские лыжники не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В Федерации лыжных гонок России сообщили, что будут обращаться в судебные инстанции для недопущения наказания спортсменов по политическим причинам.