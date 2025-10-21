В FIS выразили сожаление из-за необходимости голосовать за недопуск россиян

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до своих соревнований

© Егор Алеев/ ТАСС

ТАСС, 21 октября. Член правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) финн Мартти Ууситало сожалеет о необходимости проведения голосования по вопросу недопуска российских спортсменов до международных соревнований, однако считает решение о недопуске правильным. Комментарий Ууситало приводит газета Ilta-Sanomat.

Во вторник совет FIS принял окончательное решение не допускать россиян до своих соревнований. Российские лыжники не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

"Крайне печально, что в спорте, который должен быть свободен от политики, нам приходится голосовать по таким вопросам, но, к сожалению, именно к такой ситуации мы сейчас пришли. Однако окончательный результат соответствовал позиции Ассоциации лыжного спорта Финляндии и олимпийского комитета страны, так что в этом печальном контексте решение было, безусловно, правильным", - сказал Ууситало.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой FIS с 2022 года. Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.