Матчи с участием "Зенита" и "Динамо" продолжат тур "пути РПЛ" Кубка России

Московское "Динамо" и "Крылья Советов" разыграют вторую путевку в плей-офф "пути РПЛ"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Программа заключительного, шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов", "Рубин" - "Ахмат", "Зенит" - "Оренбург" и "Ростов" - "Пари Нижний Новгород".

Московское "Динамо" дома сыграет с самарскими "Крыльями Советов", встреча начнется в 18:00 мск. Эта игра станет определяющей в квартете B в борьбе за вторую путевку в плей-офф "пути РПЛ". Ранее "Краснодар" с 11 очками в 5 матчах гарантировал выход в следующую стадию. "Крылья Советов" и "Динамо" с 8 очками идут вторыми и третьими соответственно, бело-голубые уступают за счет результата личной встречи. Ранее "Динамо" в гостях уступило "Крыльям Советов" (0:0, 4:5 - по пенальти). "Динамо" для выхода в плей-офф устраивает только победа. Матч соперников по группе состоится 23 октября, "Краснодар" в этот день встретится с "Сочи".

Также в среду пройдут заключительные матчи группы А. Ранее петербургский "Зенит" и "Оренбург" гарантировали участие в плей-офф "пути РПЛ", команды занимают первые две строчки в таблице с 15 и 8 очками соответственно. В 20:30 мск начнется матч между "Зенитом" и "Оренбургом". В 18:00 в Казани стартует встреча между "Рубином" и грозненским "Ахматом", которые разыграют путевку в плей-офф "пути регионов". "Рубин" с 4 очками идет третьим, "Ахмат" с 3 очками замыкает таблицу.

В другом матче дня "Ростов" дома сыграет с "Пари НН", начало встречи - 20:30 мск. Обе команды ранее потеряли шансы на выход в плей-офф "пути РПЛ" в группе С, но еще борются за участие в решающей стадии "пути регионов". "Ростов" с 4 очками идет третьим, "Пари НН" (3) - четвертым. Ранее во вторник московский "Спартак" со счемом 3:1 победил на выезде махачкалинское "Динамо". Обе команды вышли в плей-офф "пути РПЛ", красно-белые - с первого места, махачкалинцы - со второго.

Еще два матча шестого тура "пути РПЛ" состоятся 23 октября. В этот день пройдут игры "Краснодар" - "Сочи" и "Балтика" - "Локомотив". Во вторник ЦСКА на своем поле обыграл тольяттинский "Акрон" (3:2).

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат - с сезона-2022/23 турнир разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжит выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с "Локомотивом" делит первое место по числу побед в турнире (9).