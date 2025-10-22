Мудранов: недопуск на Игры не повлиял на уровень российских дзюдоистов

На Олимпиаду в Париже были допущены только четыре российских дзюдоиста, однако национальная федерация дзюдо посчитала эти условия унизительными и не стала отправлять на соревнования своих спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Неучастие российских дзюдоистов в Олимпийских играх 2024 года в Париже не повлияло на их уровень выступлений и общий настрой, что показал результат сборной на прошедшем чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Беслан Мудранов.

Международный олимпийский комитет допустил к участию в Играх-2024 в нейтральном статусе четырех российских дзюдоистов, однако президиум Федерации дзюдо России посчитал условия допуска унизительными и принял решение не отправлять спортсменов на соревнования.

"На сегодняшний день мы боремся на всех соревнованиях, но на Олимпиаду в Париже нас не допустили. Однако наша команда не расслабилась, хотя и расстроилась, ведь все хотят олимпийскими чемпионами стать, - сказал Мудранов. - На результат команды эта ситуация не повлияла, потому что на чемпионате мира мы все видели, как наша команда выступила, все ребята очень устойчивые и подготовленные".

Чемпионат мира 2025 года проходил в Будапеште с 13 по 20 июня. Российские дзюдоисты завоевали пять медалей - три золотые и две бронзовые, что стало лучшим результатом с 2001 года. В общекомандном зачете россияне, выступавшие под флагом Международной федерации дзюдо, заняли вторую строчку, уступив сборной Японии, выигравшей 15 медалей.