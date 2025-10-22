Экс-диетолог Роналду рассказал о плохом эффекте "Оземпика" для организма

Хосе Блеса отметил, что вскоре после окончания приема препарата человек возвращает свой прежний вес

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Применение "Оземпика" (семаглутид) и его аналогов бессмысленно для похудения, человек впоследствии восстанавливает свой вес. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"Оземпик" предназначен для диабетиков, он снижает аппетит, - сказал он. - В результате приема у человека происходит значительное снижение веса за короткое время. Но в перспективе мы видим, и это находит подтверждение, что после окончания приема человек восстанавливает свой вес".

"Диетология основывается на том, что процесс питания должен приносить пользу организму, - продолжил собеседник агентства. - Все что противоречит этому принципу, оказывает на организм губительный эффект. Проблема диеты состоит в том, что ее надо поддерживать. Большинству людей, которые борются с весом, например, с ожирением, удается понижать вес лишь на начальном этапе. А в итоге они откатываются назад и восстанавливают свой вес. Все хотят оставаться в форме, не прикладывая усилий. А это невозможно".

Семаглутид, названный в 2023 году "главным открытием года" редакцией научного журнала Science, представляет собой один из рукотворных аналогов пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.

