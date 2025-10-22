Защитник "Юты" Сергачев набрал три очка в матче НХЛ с "Колорадо"

Его команда победила в овертайме со счетом 4:3

Защитник "Юты" Михаил Сергачев © Chris Gardner/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Российский защитник "Юты" Михаил Сергачев забросил шайбу и отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Колорадо".

Встреча завершилась победой "Юты" в овертайме со счетом 4:3. В составе победителей шайбы забросили Ник Шмальц (30-я минута), Лоусон Крауз (13), Сергачев (46) и Дилан Гюнтер (61). У "Колорадо" отметились Кэйл Макар (6), Джек Друри (42) и Мартин Нечас (58).

До матча с "Колорадо" в активе Сергачева не было набранных очков в текущем сезоне. Российский нападающий "Колорадо" Захар Бардаков записал на свой счет результативную передачу.

"Колорадо" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 12 очков в 7 матчах. "Юта" идет третьей, имея в активе 10 очков после 7 встреч. В следующем матче "Колорадо" в ночь на 24 октября примет "Каролину", "Юта" в этот же день на выезде сыграет с "Сент-Луисом".

В другом матче игрового дня "Лос-Анджелес" в гостях обыграл "Сент-Луис" (2:1 ОТ), форвард выездной команды Андрей Кузьменко ассистировал Адриану Кемпе в эпизоде с победным голом в овертайме.