Экс-диетолог Роналду рассказал, можно ли есть хлеб при похудении

Хосе Блеса отметил, что домашний хлеб - очень хороший пребиотик

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Качественно выпеченный хлеб может приносить пользу организму при похудении. Об этом в интервью ТАСС рассказал нутрициолог московского футбольного клуба ЦСКА, бывший диетолог клуба "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, Хосе Блеса.

"Я могу сказать, что углеводы необоснованно считают самым большим злом в рационе, - сказал Блеса. - Это не совсем так. Если я хочу похудеть, я должен есть меньше, чем трачу [калорий]. Домашний хлеб, который ты выпекаешь из домашних ингредиентов, - замечательный продукт, потому что это очень хороший пребиотик. Он идет на пользу организму, здоровью. Поэтому немножко хлеба можно".

