Олимпийский чемпион лыжник Большунов готовится к сезону в обычном режиме

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен отметил, что российский спортсмен находится в плохой форме

Редакция сайта ТАСС

Александр Большунов © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов готовится к новому сезону в обычном режиме. Об этом ТАСС рассказал его отец Александр Большунов - старший.

Ранее австрийский лыжник Мика Фермойлен отметил, что Большунов находится в плохой форме.

"Все слава богу у него. Всему верить тоже не стоит. Все у него в обычном режиме", - сказал Александр Большунов - старший.

Во вторник совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял окончательное решение не допускать россиян до своих соревнований. Российские лыжники не примут участия в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.