Третьяк считает, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ ничто не перекроет

Глава Федерации хоккея России отметил, что остальные рекорды не такие яркие

Редакция сайта ТАСС

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Рекорд капитана и нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) уже не получится перекрыть другими достижениями из-за его важности. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В апреле Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных сезонах, который ранее принадлежал Уэйну Гретцки.

"Каждый рекорд - это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки, - сказал Третьяк. - По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие как тот, который был в апреле".

На счету Овечкина 898 шайб в регулярных чемпионатах.