Паралимпийского чемпиона по фехтованию Кузюкова внесли в базу "Миротворца"

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины

Редакция сайта ТАСС

Александр Кузюков © Валерий Мельников/ POOL/ ТАСС

ТАСС, 22 октября. Двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков внесен в базу данных украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Кузюкову, в числе прочего, вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кузюкову 38 лет, он дважды побеждал на Паралимпийских играх в Токио - в личных и командных соревнованиях. Спортсмен выступает в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.