Журова: "Миротворец" внесением в базу россиян отрабатывает западные гранты

Ранее стало известно, что в базу попал двукратный чемпион Паралимпийских игр по фехтованию Александр Кузюков

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство украинского экстремистского сайта "Миротворец" внесением в свою базу россиян, включая спортсменов, отрабатывает западные гранты. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

"Я так понимаю, у них есть список с заранее запланированными людьми. Насколько я понимаю, есть организации, которые получают за это гранты. Поэтому они таким образом показывают свою работу. Просто нужно кого-то вносить, пускай они так всех граждан России одним махом внесут", - сказала Журова.

38-летний Кузюков дважды побеждал на Паралимпийских играх в Токио - в личных и командных соревнованиях. Спортсмен выступает в категории В, где представлены фехтовальщики, которые не имеют возможности полностью контролировать туловище или руку для фехтования.