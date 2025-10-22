Дистанция на олимпийской регате Игр-2028 может сократиться до 1,5 км

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе

Редакция сайта ТАСС

© Carlos Alvarez/ Getty Images

МОСКВА, 22 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дистанция, на которой пройдут заезды в академической гребле на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, вероятно, сократится с 2 км до 1,5 км. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Ранее Международная федерация гребного спорта признала реку Фицрой непригодной для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года в австралийском Брисбене. В организации отметили, что река подходит для тренировочных целей, она не проходила никакого технического обоснования, которое подтвердило бы ее способность принимать соревнования национального или международного уровня. В то же время эта река получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

"По последней информации, которая была на конгрессе международной федерации месяц назад на чемпионате мира в Китае, места проведения соревнований ни на Играх в Лос-Анджелесе, ни в Австралии федерацией World Rowing не согласовала. Причиной этому, как я думаю, являются технические моменты, - сказал Свирин. - Американская сторона заявила об определенных требованиях - в Лос-Анджелесе изменится дистанция. На том водоеме нельзя проводить соревнования на дистанции 2 км, и все уже начинают потихоньку свыкаться с мыслью, что олимпийская регата пройдет на дистанции 1,5 км. Про Брисбен пока информации не было".

"Прилегающая территория должна быть соответствующей в плане размещения лодок, спортсменов, зрителей. Эти все моменты тоже требуют времени для согласования международной федерацией. Экологии мы не мешаем: спортсмены перемещаются за счет энергоресурсов своего тела, а катамараны, сопровождающие заезды, если раньше в большинстве были с двигателями внутреннего сгорания, сейчас появляются на электронной тяге", - отметил собеседник агентства.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.