Олимпийский чемпион гимнаст Хасимото рад, что россиян допустили до ЧМ

Россиянин Даниел Маринов занял седьмое место в финале чемпионата мира в многоборье

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дайки Хасимото обрадовался возвращению российских спортсменов на международные соревнования. Об этом японский гимнаст рассказал ТАСС.

Россиянин Даниел Маринов занял седьмое место в финале чемпионата мира в многоборье. Хасимото стал победителем соревнований.

"Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил", - сказал Хасимото.

О взаимоотношениях с олимпийским чемпионом во время турнира рассказал Маринов. "Хасимото хорошо относится, как будто ничего не бывало, все нормально, на уважении", - отметил в разговоре с ТАСС российский гимнаст.

Россияне участвуют в чемпионате мира по спортивной гимнастике впервые с октября 2021 года, тогда соревнования проходили в японском Китакюсю. Текущий чемпионат мира проходит в Джакарте и завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.