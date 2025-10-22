Ильдар Мухометов стал спортивным директором хоккейного клуба "Лада"

Ранее эту должность занимал Сергей Гомоляко

ТАСС, 22 октября. Ильдар Мухометов назначен на пост спортивного директора тольяттинского хоккейного клуба "Лада". Об этом сообщила пресс-служба команды.

На этой должности Мухометов сменил Сергея Гомоляко, который покинул клуб 20 октября.

Мухометову 53 года. Ранее он был спортивным директором в казахстанском "Барысе" и тульской "Академии Михайлова", генеральным менеджером "Адмирала" из Владивостока, работал ассистентом главного менеджера московского ЦСКА.

"Лада" занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. На счету команды 10 очков в 17 матчах.