Гимнаст Маринов надеется в будущем увидеть флаг России на трибунах на ЧМ

Россияне впервые участвуют в чемпионате мира по спортивной гимнастике с октября 2021 года

Даниел Маринов © Софья Сандурская/ ТАСС

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Даниел Маринов, выступивший на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте, хотел бы видеть болельщиков с российскими флагами. Об этом он рассказал ТАСС.

Маринов занял седьмое место в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в многоборье. По итогам шести упражнений спортсмен набрал 80,766 балла.

"Ощущение от чемпионата мира крутое, кайф. Приятно видеть, когда за другие страны болеют, приезжают группы поддержки с флагами. Надеюсь, что я это увижу вживую, но только в свою сторону", - сказал Маринов.

Россияне впервые участвуют в чемпионате мира по спортивной гимнастике с октября 2021 года, тогда соревнования проходили в японском Китакюсю. Текущий чемпионат мира завершится 25 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.