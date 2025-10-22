"Динамо" сыграет с "Зенитом" в четвертьфинале "пути РПЛ" Кубка России

Столичная команда в шестом туре группового этапа разгромила "Крылья Советов"

Редакция сайта ТАСС

Футболисты московского "Динамо" © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли самарские "Крылья Советов" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Москве.

Забитыми мячами отметились Ульви Бабаев (22-я, 71-я и 78-я минуты) и Даниил Фомин (59). На 80-й минуте в составе "Крыльев Советов" произошла замена вратаря: вместо Никиты Кокарева на поле вышел Евгений Фролов, выступавший за "Динамо" с 2011 по 2015 год.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесла дочь Льва Яшина Ирина. "Динамо" играло в черной форме в честь 96-летия со дня рождения Яшина.

"Динамо" и "Крылья Советов" выступали в группе B вместе с "Краснодаром" и "Сочи". "Динамо" заняло в квартете второе место, набрав 11 очков в шести матчах. В четвертьфинале "пути РПЛ" Кубка России бело-голубые встретятся с петербургским "Зенитом", который стал первым в группе А. "Крылья Советов" с 8 очками по итогам групповой стадии заняли третье место, команда продолжит участие в рамках Кубка России в "пути регионов".

Следующие матчи команды проведут в чемпионате России. "Динамо" 26 октября в гостях сыграет с "Зенитом", "Крылья Советов" днем ранее на выезде встретятся с московским ЦСКА.