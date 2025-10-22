"Испорченная малина". Перекладина закрыла Маринову путь к медалям ЧМ

Российский гимнаст стал седьмым в многоборье

Даниел Маринов © AP Photo/ Dita Alangkara

ДЖАКАРТА, 22 октября. /ТАСС/. Лидер сборной России по спортивной гимнастике Даниел Маринов очень расстроен своим падением во время упражнения на перекладине, эта ошибка не позволила ему подняться выше итогового седьмого места в финале личного многоборья на чемпионате мира в Джакарте. Однако старший тренер национальной команды Валерий Алфосов считает, что дебютанту мирового первенства не за что себя винить.

Маринов перед заключительным снарядом, перекладиной, занимал шестую позицию и имел возможность оказаться еще выше. Однако падение, случившееся при выполнении первого же сложного элемента, отбросило его назад и лишило всех шансов завоевать первую в своей карьере медаль чемпионата мира.

"Я собой недоволен в последнем снаряде, - признался Маринов ТАСС. - Это испортило всю малину, как говорится. Хорошо выступал, на кольцах встал в доскок, чтобы два дня подряд вставать - это что-то новое. Все прохожу, а потом бам, падение. В любом случае я не был бы в призах и медалях, но я хотел пройти для себя хорошо, зрителям показать, что умею перекладину красиво делать, но не удалось".

Титул абсолютного чемпиона мира 2025 года в среду завоевал японец Дайки Хасимото, имеющий в активе также три золотых олимпийских медали. "Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами, - сказал Хасимото ТАСС сразу после окончания соревнований. - Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается Маринова, то он очень хорошо сегодня выступил".

Проблемы с плеч

Доволен выступлением своего подопечного в финале личного многоборья и тренер Алфосов.

"Хорошее достойное выступление Маринова, занял седьмое почетное место. В принципе я очень доволен его выступлением в этом сезоне, и вообще гимнаст здесь стартовал после травмы. Да чего обижаться на падение с перекладины? Тренерская работа. Всегда бывают такие случаи, когда гимнаст ошибается. Если был бы здоров, во всяком случае он бы боролся за тройку, было более-менее нормально. Но сегодня он показал, что может бороться в многоборье с лидерами мировой гимнастики", - сказал ТАСС старший тренер сборной.

Маринов год назад перенес сложную операцию на травмированных плечах, после которой очень долго восстанавливался. Чемпионат России, который проходил в начале октября в Сириусе, был для гимнаста первым стартом после более чем годичного перерыва. Мировое первенство в Индонезии стало для Маринова первым международным стартом в карьере.

В субботу, в заключительный день ЧМ-2025, Маринов будет бороться за медали в финалах упражнений на брусьях, перекладине и в опорном прыжке.