Карпин надеется, что Антон Миранчук восстановится через две недели

Полузащитник получил травму в матче РПЛ с "Ахматом"

Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Антон Миранчук получил травму связок голеностопа, в команде надеются на восстановление игрока в течение двух недель. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Динамо" Валерий Карпин.

Миранчук получил травму в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" (2:2).

"У Антона Миранчука повреждение связок голеностопа. Надеемся, что двух недель хватит для восстановления. Будем ориентироваться на болевые ощущения, посмотрим, как пойдет", - сказал Карпин.

В среду "Динамо" обыграло самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0 в матче Фонбет - Кубка России и вышло в плей-офф "пути РПЛ". Воспитанник бело-голубых Ульви Бабаев забил три мяча. "Ульви Бабаев сегодня сыграл нормально, можно сказать, даже хорошо, молодец, - отметил Карпин. - Перспективы от него зависят. Были футболисты, которые забивали, им дифирамбы пели. Сегодня молодец со всех точек зрения, не только с голами, перспективы посмотрим. Он и до этого получал игровое время".

"Динамо" играло в черной форме в честь 96-летия со дня рождения Льва Яшина. "Сегодня так получилось, слава богу, что у Бабаева получилось забить. Вышел порадовать публику, поэтому играл смело. Не знаю, насколько помогло, что играли в день рождения Льва Яшина. Но вы видели, что вчера мы всей командой ездили на кладбище. Наверное, в какой-то степени это повлияло. Но больше помогла катастрофическая игра с "Ахматом", - добавил Карпин.