В "Динамо" посвятили победу над "Крыльями Советов" Льву Яшину

Бело-голубые обыграли самарскую команду в матче Кубка России

Футболисты московского "Динамо" © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" посвящает Льву Яшину победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче Фонбет - Кубка России. Об этом журналистам рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

22 октября исполнилось 96 лет со дня рождения Яшина. "Динамо" обыграло самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0 и вышло в четвертьфинал "пути РПЛ", где встретится с петербургским "Зенитом".

"Впечатления от игры хорошие, контролировали весь матч, забили красивые голы. Сегодня победу посвящаем великому футболисту - Льву Ивановичу Яшину. Кубок страны - большое и важное соревнование, здорово, что продолжаем играть в верхней сетке, можно сыграть больше матчей. "Зенит" - сильный соперник, но мы с ними хорошо играем", - сказал Пивоваров.

Яшин выступал за "Динамо" с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз - бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.