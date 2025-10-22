Футболист Жерсон забил первый гол за "Зенит"

Бразилец отличился в восьмом матче за петербургский клуб

Жерсон (слева) © Егор Алеев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Жерсон отметился первым забитым мячом за петербургский футбольный клуб "Зенит".

Футболист отличился на 33-й минуте домашнего матча шестого тура группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против "Оренбурга". Счет после его гола стал 2:0 в пользу "Зенита".

Жерсон перешел в "Зенит" в июле, подписав контракт на пять лет. За 28-летнего игрока петербургский клуб заплатил бразильскому "Фламенго" €25 млн. Забитый мяч стал первым результативным действием для игрока за сине-бело-голубых.

Матч против "Оренбурга" стал для Жерсона восьмым в составе "Зенита". Бразилец не играл с конца августа из-за травмы. На поле он вернулся 19 октября, выйдя на замену в конце встречи чемпионата России против "Сочи" (3:0).