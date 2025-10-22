Футболист Бабаев назвал особенным моментом хет-трик в день рождения Яшина

Игра "Динамо" - "Крылья Советов" была посвящена Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 96 лет

Полузащитник "Динамо" Ульви Бабаев (слева) © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Хет-трик за московского "Динамо" в матче Фонбет - Кубка России с самарскими "Крыльями Советов" в день рождения Льва Яшина является особенным моментом для игрока Ульви Бабаева. Об этом Бабаев рассказал журналистам.

В среду "Динамо" дома обыграло "Крылья Советов" со счетом 4:0, Бабаев забил три мяча. Игра была посвящена Яшину, которому 22 октября исполнилось бы 96 лет.

"Очень рад, безумно благодарен Валерию Георгиевичу Карпину за то, что он позволил мне выйти и показать, на что я способен, - сказал Бабаев. - Каждый гол в каждой игре особенный. Первый хет-трик во взрослом футболе, учитывая такой день, как день рождения Льва Ивановича Яшина, будем считать особенным моментом. Смелость в обводке - это стиль моей игры, Валерий Георгиевич тоже мне придал уверенности своим подсказом".

Яшин выступал за "Динамо" с 1950 по 1971 год, за сборную СССР играл с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пять раз становился серебряным, один раз - бронзовым призером чемпионатов СССР, трижды выигрывал Кубок СССР. В составе советской сборной вратарь выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года. Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР заняла на мировом первенстве четвертое место. Он умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.