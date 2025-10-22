"Зенит" со счетом 6:0 разгромил "Оренбург" в матче Кубка России по футболу

"Зенит" первым в истории набрал 18 очков по итогам группового этапа "пути РПЛ" Кубка России

Игроки "Зенита" © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 6:0 разгромил "Оренбург" в домашнем матче шестого тура группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на "Газпром-Арене".

Мячи забили Юрий Горшков (27-я минута), Жерсон (33), Вадим Шилов (45+1), Александр Ерохин (64, 79) и Густаво Мантуан (68). С 6-й минуты "Оренбург" играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Ацамаза Ревазова.

"Зенит" первым в истории набрал 18 очков по итогам группового этапа "пути РПЛ" Кубка России. В нынешнем формате турнир проводится с сезона-2022/23. Ближе всех к этому достижению был московский "Локомотив", набравший 17 очков в прошлом розыгрыше Кубка России.

"Оренбург" занял второе место в турнирной таблице группы A с 8 очками. В четвертьфинале "пути РПЛ" команда сыграет против "Краснодара". "Зенит" встретится на этой стадии с московским "Динамо". Первые матчи пройдут 4-6 ноября, ответные - 25-27 ноября.

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжает выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Вместе со столичным "Локомотивом" армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять).