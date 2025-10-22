"Ростов" последним из клубов РПЛ вышел в "путь регионов" Кубка России

Ростовчане обыграли "Пари НН" и стали третьими в группе

Редакция сайта ТАСС

Виктор Александров ("Пари НН") и Тимур Сулейманов ("Ростов") © Эрик Романенко/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты "Ростова" со счетом 4:1 обыграли "Пари Нижний Новгород" в матче шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы в составе победителей забили Герман Игнатов (21-я минута), Даниил Шанталий (44), Хорен Байрамян (48) и Егор Голенков (90+4). У гостей отличился Хуан Боселли (45+5, с пенальти).

"Ростов" и "Пари НН" выступали в группе C вместе с московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо". "Ростов" занял третье место, набрав семь очков в шести матчах. Команда стала последней из клубов РПЛ, вышедшей в плей-офф "пути регионов". У "Пари НН" три очка, команда заняла четвертое место и вылетела из Кубка России. "Пари НН" в третий раз подряд занял последнее место на групповом этапе кубка, команда смогла его преодолеть лишь в первом розыгрыше турнира в новом формате - в сезоне-2022/23.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. "Ростов" 25 октября примет махачкалинское "Динамо", "Пари НН" на следующий день дома сыграет с калининградской "Балтикой".