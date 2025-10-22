"Зенит" первым набрал 18 очков на групповом этапе "пути РПЛ" Кубка России

Петербуржцы в последнем туре разгромили дома "Оренбург" со счетом 6:0

Игроки "Зенита" © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" первыми в истории Фонбет - Кубка России набрали 18 очков по итогам группового этапа "пути Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ)".

В среду "Зенит" на своем поле разгромил "Оренбург" (6:0). До этого сине-бело-голубые переиграли соперника на чужом поле (5:3), а также дважды были сильнее грозненского "Ахмата" (2:1, 2:1) и казанского "Рубина" (3:0, 1:0).

"Зенит" первым выиграл все матчи группового этапа "пути РПЛ" в основно время, что позволило набрать максимальное число очков. В нынешнем формате турнир проводится с сезона-2022/23. Ближе всех к этому достижению был московский "Локомотив", набравший 17 очков в прошлом розыгрыше Кубка России. Тогда столичный клуб в последнем туре обыграл на выезде "Ростов" (2:2, 8:7 - по пенальти).

Кубок России разделен на "путь РПЛ" и "путь регионов". На групповом этапе "пути РПЛ" команды проводят по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выходят в плей-офф "пути РПЛ", третья продолжает выступление в "пути регионов". В "пути регионов" до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Вместе со столичным "Локомотивом" армейцы делят первое место по числу побед в турнире (девять). "Зенит" занимает третье место с пятью титулами.