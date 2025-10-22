"Монако" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в ЛЧ, Головин вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 0:0

Редакция сайта ТАСС

Игроки "Монако" © Michael Steele/ Getty Images

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Выступающий в чемпионате Франции по футболу "Монако" со счетом 0:0 сыграл вничью в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом".

Полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 57-й минуте, для россиянина это первое появление на поле в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого игрок пропустил домашнюю встречу против бельгийского "Брюгге" (1:4) и выездной матч с английским "Манчестер Сити" (2:2) из-за травмы.

По итогам трех туров "Тоттенхэм" занимает 15-е место в турнирной таблице с 5 очками, "Монако" располагается на 27-й позиции, набрав 2 очка. В следующем матче английский клуб примет "Копенгаген", команда из чемпионата Франции сыграет в гостях против норвежского "Будё-Глимт", за который выступает российский вратарь Никита Хайкин. Обе встречи пройдут 4 ноября.

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.