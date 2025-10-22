Футболисты "Реала" победили "Ювентус" в матче Лиги чемпионов

Испанцы одержали третью победу со старта турнира

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем © Denis Doyle/ Getty Images

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испанский "Реал" со счетом 1:0 победил итальянский "Ювентус" в домашнем матче третьего тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Гол на 57-й минуте забил Джуд Беллингем.

Для "Реала" это третья победа со старта турнира. До этого испанский клуб дома переиграл французский "Марсель" (2:1) и на выезде разгромил казахстанский "Кайрат" (5:0). После трех туров "Реал" идет на 5-м месте с 9 очками, такого же результата смогли добиться французский "Пари Сен-Жермен", германская "Бавария", итальянский "Интер" и английский "Арсенал".

"Ювентус" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. До этого команда дважды сыграла вничью: дома с германской "Боруссией" из Дортмунда (4:4) и на выезде с испанским "Вильярреалом" (2:2). Клуб находится вне зоны плей-офф, занимая 25-е место с 2 очками.

В следующем туре "Реал" сыграет в гостях против английского "Ливерпуля" 4 ноября. "Ювентус" в этот же день примет португальский "Спортинг".

В других матчах игрового дня итальянская "Аталанта" на своем поле сыграла вничью с чешской "Славией" (0:0), "Бавария" дома разгромила бельгийский "Брюгге" (4:0), английский "Челси" в родных стенах переиграл нидерландский "Аякс" (5:1), французский "Марсель" в гостях оказался слабее португальского "Спортинга" (1:2).

О Лиге чемпионов

В общем этапе Лиги чемпионов участвуют 36 клубов. Все команды проведут на первом этапе по восемь матчей - четыре дома и в гостях. Все клубы объединены в сводную таблицу, первая восьмерка автоматически выйдет в 1/8 финала, команды, которые займут места с 9-го по 24-е, определят в стыковых матчах оставшихся участников плей-офф. Лига чемпионов проводится в данном формате с прошлого сезона. Победителем предыдущего турнира стал "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.