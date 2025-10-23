Демин набрал 14 очков в дебютном матче в НБА

"Бруклин", за который выступает российский баскетболист, уступил "Шарлотт"

Редакция сайта ТАСС

Баскетболисты "Шрлотт" Ламело Болл и "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Nell Redmond

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Россиянин Егор Демин набрал 14 очков в дебютном матче в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Бруклин".

В ночь на четверг "Бруклин" в гостях уступил "Шарлотт" со счетом 117:136 в первом матче нового сезона. Демин также сделал пять подборов и отдал две передачи. Защитник установил рекорд среди россиян по числу набранных очков в дебютном матче НБА. Также баскетболист забросил четыре трехочковых броска в первом матче в НБА, став лучшим по этому показателю в истории "Бруклина".

26 июня "Бруклин" выбрал Демина на драфте НБА под общим восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным игроком из России в истории лиги. Демину 19 лет, ранее он выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. В сезоне-2024/25 он в среднем за игру набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

В следующем матче "Шарлотт" на выезде сыграет с "Филадельфией" в ночь на 26 октября по московскому времени, "Бруклин" днем ранее примет "Кливленд".