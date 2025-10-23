Грицюк забросил дебютную шайбу в НХЛ

Гол российского форварда помог "Нью-Джерси" обыграть "Миннесоту"

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © AP Photo/ Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Российский нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отличился в домашнем матче против "Миннесоты" (4:1), забросив третью шайбу команды на 45-й минуте. Также на счету Грицюка четыре голевые передачи в семи играх текущего сезона. Российские нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров не набрали очков.

Грицюк подписал контракт с "Нью-Джерси" в мае, в прошлом сезоне нападающий выступал за петербургский СКА. Ранее он был игроком омского "Авангарда", с которым в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина. Вместе со сборной России Грицюк завоевал серебро Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

"Нью-Джерси" возглавляет Столичный дивизион, после 7 игр команда набрала 12 очков. "Миннесота" идет на 6-м месте Центрального дивизиона с 7 очками после 8 игр. В следующем матче "Нью-Джерси" примет "Сан-Хосе" в ночь на 25 октября по московскому времени, "Миннесота" днем позднее дома сыграет с "Ютой".

В других матчах игрового дня "Баффало" дома со счетом 4:2 обыграл "Детройт", "Монреаль" в овертайме со счетом 2:1 обыграл "Калгари". Голевую передачу в эпизоде с победным голом "Монреаля" отдал российский нападающий команды Иван Демидов. На счету россиянина теперь 6 очков(1 гол + 5 голевых передач) в 8 матчах сезона.