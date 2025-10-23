FIG пока не подтвердила фамилии российских гимнастов-юниоров для участия в ЧМ

На турнире должны выступить двое россиян

ДЖАКАРТА, 23 октября. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) зарезервировала для российских гимнастов две квоты для участия в юниорском чемпионате мира, однако пока не подтвердила фамилии спортсменов. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Юниорский чемпионат мира пройдет в столице Филиппин Маниле с 20 по 24 ноября. В турнире планируют принять участие не менее 265 гимнастов, включая белоруску Софию Штыхецкую и двух россиян.

По информации ТАСС, на юниорское мировое первенство в Маниле заявлены Арсений Духно, выступавший в начале октября вне конкурса на взрослом чемпионате России и набравший тогда лучшую сумму баллов, а также Милана Каюмова. Оба спортсмена пока не имеют нейтральных статусов и не могут в настоящее время выступать на турнирах FIG.

"Имена должны быть подтверждены в соответствии с ожидающей рассмотрения заявкой AIN (индивидуального нейтрального атлета - прим. ТАСС)", - говорится в комментарии FIG.